Хасанский район, Приморский край, 21 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Хасанском районе Приморья расследуют громкое коррупционное дело в отношении сотрудников таможни.

Взятка

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Несколько сотрудников «Морского поста Славянка» были задержаны 20 сентября в ходе совместной спецоперации подразделения по противодействия коррупции Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) и Управления ФСБ по Приморью.

«Все задержанные подозреваются в коррупционных преступлениях — получение взятки. Оперативные разработки по документированию противоправной деятельности нечистых на руку сотрудников таможни велись более недели», — пишет «Золотой мост».

Предполагается, что после судебных разбирательств, сменится руководство «Морским постом «Славянка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области по подозрению в даче и получении взятки, превышении должностных полномочий, посредничестве во взяточничестве и контрабанде задержаны заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни и два ведущих инспектора.