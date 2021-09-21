Северодвинск, Архангельская область, 21 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Жителю Северодвинска предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего студента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР.

ru.torange.biz Под стражей

Напомним, истекающего кровью юношу обнаружили прохожие вечером 10 сентября. Подросток скончался при госпитализации. Подозреваемого в убийству удалось задержать спустя сутки.

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, но не смог объяснить следователю причину своих действий, так как никакого конфликта с молодым человеком у него не было», — сообщили в ведомстве.

Назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую. Обвиняемый находится под стражей.