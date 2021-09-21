Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершён конкурс на реконструкцию части парка 8 Марта. Управление ЖКХ Ленинского района заключит контракт с единственным участников торгов.

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Несмотря на то, что закупка признана несостоявшейся, договор будет скреплён подписями. Власти объясняют это тем, что заявка компании полностью соответствует всем заявленным требованиям.

Стоимость работ составит 28,3 млн рублей. Реконструкция затронет территорию в створе улиц Гайдара — Муравьёва — Бондаренко — Полевой. В парке к 1 мая 2022 года появятся зона для выгула животных, игровые беседки, доска для рисования, детские качели, малые архитектурные формы.