Москва, 21 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный заявил, что не сдержал эмоции в конце матча со «Спартаком». Об этом 21 сентября пресс-служба клуба.

Ian Burt Красная карточка

«Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол», — сказал Заболотный.

Он отметил, что немного смазал концовку матча, но самое главное, что команда победила.

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу счётом 1:0. Заболотный забил гол, а потом получил красную карточку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал Заболотному больше не удаляться после гола.