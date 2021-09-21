Москва, 21 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не заинтересованы в самостоятельности стран Европы и потому создают «локальные форматы» даже внутри Европейского союза. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Kremlin.ru Николай Патрушев

«США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы», — сказал он.

Также секретарь Совбеза РФ привел в качестве примера Инициативу трех морей, которая консолидирует страны Восточной Европы.

«Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств. Фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого санитарного кордона», — пояснил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в настоящее время в странах Запада ведется неприкрытая дискриминация граждан, которые придерживаются традиционных ценностей.