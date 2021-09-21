Братислава, 21 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Газ в Европе может значительно подорожать из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил в интервью словацкой газете DenníkN.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

По его словам, из-за «спекуляций вокруг пуска газопровода» на спотовых рынка уже наблюдается ажиотаж, и дальше будет только хуже. В ближайшие месяцы в полный рост поднимется «ценовое цунами».

По мнению Гирмана, газ подорожает из-за Германии и Австрии, которые больше всего поддерживали проект. За строительство «Северного потока — 2», добавил он, очень дорого заплатят все, кому в Европе нужен газ.

Так, нормальная рыночная конъюнктура привела бы к определённому росту цен, но после Нового года цена на газ станет намного больше, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» строили три года и завершили в начале сентября. Он идёт из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров в год, его запуск ожидается в текущем году.

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