Красногорск, 21 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Подмосковье отопление подается практически во все социальные учреждения и дома. Об этом 21 сентября заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Тепло пришло в 99,9% объектов социальной сферы и 99,4% домов. Каждый год исходя из погодных условий мы запускаем отопление на неделю раньше», — сказал Хромушин.

Также вице-губернатор отметил, что в регионе удалось уменьшить скорость запуска отопления с трех недель до 3−5 дней.