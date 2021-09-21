Тамбов, 21 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Тамбовской области по факту ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

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Утром 20 сентября на 505-м километре федеральной трассы Р-22 на территории Сампурского района микроавтобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Honda Accord. Скончались пассажиры легковой машины, жители Калмыкии — две женщины, 52 и 37 лет, и 20-летний молодой человек. Водители обоих авто и восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи проводят экспертизы и выясняют информацию о техническом состоянии транспортных средств и условиях перевозки людей.