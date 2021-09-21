Симферополь, 21 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ротация отдельных корабельных истребительных авиаполков (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) запланирована на наземном испытательном комплексе (НИТКА) в Крыму в ближайшие дни. Об этом сообщил 21 сентября источник в оборонно-промышленном комплексе.

Airwar.ru МиГ-29К

По его словам, на комплексе НИТКА впервые будут готовить палубных лётчиков сразу двух ОКИАП, прежде такого не было. Ситуация поменялась после вмешательства главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

«Ориентировочно в третьей декаде сентября 279-й ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ вернется на базовый аэродром СФ. Его сменит 100-й ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ», — рассказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс НИТКА в Саках имитирует палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и используется для отработки взлета и посадки самолётов.

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