В Крыму тренировочный комплекс НИТКА примет сразу два авиаполка
Симферополь, 21 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ротация отдельных корабельных истребительных авиаполков (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) запланирована на наземном испытательном комплексе (НИТКА) в Крыму в ближайшие дни. Об этом сообщил 21 сентября источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, на комплексе НИТКА впервые будут готовить палубных лётчиков сразу двух ОКИАП, прежде такого не было. Ситуация поменялась после вмешательства главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.
«Ориентировочно в третьей декаде сентября 279-й ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ вернется на базовый аэродром СФ. Его сменит 100-й ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ», — рассказал источник ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, комплекс НИТКА в Саках имитирует палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и используется для отработки взлета и посадки самолётов.
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