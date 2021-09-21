В рязанских учебных заведениях пройдут внеплановые проверки
Рязань, 21 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Срочно усилить меры безопасности в учебных заведениях поручил региональному министерству образования совместно с МЧС и УМВД губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поручение дано в связи с трагедией в университете Перми, написал он 21 сентября на своей странице в социальной сети.
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Губернатор отметил, что ЧП в пермском вузе — большое потрясение для всех.
Ведомства будут проверять организацию безопасности на входе, исправность и корректность работы систем безопасности в зданиях. Губернатор подчеркнул, что охранные предприятия, закреплённые за учебными заведениями, должны иметь соответствующие документы и лицензии, и, самое главное, добросовестно исполнять свои обязательства.