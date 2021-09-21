Рязань, 21 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Срочно усилить меры безопасности в учебных заведениях поручил региональному министерству образования совместно с МЧС и УМВД губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поручение дано в связи с трагедией в университете Перми, написал он 21 сентября на своей странице в социальной сети.

Admoblkaluga.ru Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Губернатор отметил, что ЧП в пермском вузе — большое потрясение для всех.

«Скорбим вместе с их родными и близкими, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. За последнее время это уже не первый такой случай. Все помнят стрельбу, которая произошла в гимназии в Казани в мае этого года. Такие трагедии не должны повторяться! Мы обязаны максимально защитить учащихся. Важно, чтобы учащиеся, педагоги и другой персонал были готовы и чётко знали, какие действия предпринимать в случае ЧС. Для этого нужны регулярные тематические занятия, которые надо провести в ближайшие дни» — написал Николай Любимов.

Ведомства будут проверять организацию безопасности на входе, исправность и корректность работы систем безопасности в зданиях. Губернатор подчеркнул, что охранные предприятия, закреплённые за учебными заведениями, должны иметь соответствующие документы и лицензии, и, самое главное, добросовестно исполнять свои обязательства.