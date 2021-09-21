Барнаул, , 11:38 — REGNUM После выборов в новом созыве Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) будет немного изменена структура. Об этом 21 сентября заявил председатель АКЗС действующего, седьмого созыва, Александр Романенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого парламента.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Также отмечается, что к парламентским партиям, работавшим в прошлом созыве, прибавятся «Коммунисты России». Самой многочисленной, по предварительным оценкам, будет фракция «Единая Россия» — 31 депутат, КПРФ представят 24 депутата, в «Справедливой России — За правду» будет 5 человек, по 4 депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».

«Мы очень надеемся, что в этом составе мы сможем сделать работу конструктивной, парламент будет работать на благо края», — сказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайское краевое Заксобрание избирается 68 депутатов. По итогам единого дня голосования, туда прошли рошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России».

Читайте также: Алтайский парламент стал пятипартийным