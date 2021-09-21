Тирасполь, 21 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападения на государственный университет в Перми. Обращение 21 сентября обнародовала пресс-служба главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Если наша поддержка хоть на толику облегчит боль утраты, знайте: мы разделяем её с каждым, кого коснулась эта беда. Раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, физических и душевных сил пережить случившееся», — говорится в сообщении главы республики.

Красносельский отметил, что вместе с жителями России о погибших скорбят приднестровцы и все, у кого «есть разум и сердце». Он также выразил соболезнования коллективу госуниверситета в Перми и студентам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории пермского вуза 18-летний студент начал стрелять по людям. Погибли шесть человек. Были ранены и получили травмы 28 человек. 21 сентября в Пермском крае объявлен траур.