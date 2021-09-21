Краснодар, 21 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Более 140 тыс. тонн риса собрано в Краснодарском крае по данным на 21 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона. Аграрии убрали 21,7 тыс. гектаров рисовых чеков или 18% от плана.

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«На сегодняшний день к сбору урожая приступили все рисосеющие хозяйства в Краснодаре, Абинском, Крымском, Славянском, Северском, Калининском, Темрюкском и Красноармейском районах. Аграрии уже собрали 143 тысячи тонн риса. Средняя урожайность составляет 66 ц/га, что на 1,1 ц/га выше прошлого года.», — сообщил журналистам Вениамин Кондратьев.

Больше всего риса собрали аграрии Славянского района (63,4 тыс. т), тогда как самая высокая урожайность — в Красноармейском районе (67,9 ц/га). Всего в 2021 году под рис в Краснодарском крае было отдано 118,2 тысячи гектаров, 100% составили сорта отечественной селекции. Уборочная кампания должна завершиться до 20 октября.