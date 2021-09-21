Магас, 21 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Ингушетии на выборах в парламент республики большинство голосов набрала «Единая Россия». За нее проголосовали более 82% избирателей. «Справедливая Россия — За правду» набрала около 7,9% голосов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Еще две партии, входившие в предыдущий состав Народного собрания, — ЛДПР и КПРФ — не смогли преодолеть 5%-ный барьер. За КПРФ проголосовали 4,16% избирателей (8106 голосов), за ЛДПР — 4,99% (9750 голосов). Таким образом, парламент республики будет двухпартийным.

Напомним, в предыдущем составе парламента из 32 депутатских мандата 26 принадлежали единороссам, три — справедливороссам, два — КПРФ и один — ЛДПР.

Напомним, выборы в Народное собрание Ингушетии седьмого созыва проходили в рамках единого дня голосования в 2021 году, который был организован с 17 по 19 сентября. Явка избирателей на избирательные участки в республике составила более 70%.

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