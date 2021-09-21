Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Свердловской области откроют горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Pixabay.com Без отопления

Ведомство начнёт принимать жалобы от жителей по теме отопления в домах.

«В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Жалобу можно оставить по телефону 8 (343) 376-82-61 , для жителей Екатеринбурга — 229−59−24.

Как сообщало ИА REGNUM, отопление полностью дали уже в 67 муниципалитетов региона.