На Урале откроют горячую линию для жалоб по вопросам отопления
Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Свердловской области откроют горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Pixabay.com
Без отопления
Ведомство начнёт принимать жалобы от жителей по теме отопления в домах.
«В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Жалобу можно оставить по телефону
Как сообщало ИА REGNUM, отопление полностью дали уже в 67 муниципалитетов региона.