Москва, 21 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, упрощающее порядок въезда в Россию для участников финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC), сообщает 21 сентября сайт правительства России.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Участники, организаторы и гости мероприятия смогут пройти погранпункты без визы — по основании списков, которые подготовили в Минцифры.

Мероприятие будет проводиться в Москве с 1 по 6 октября. В нём примут участие 1,5 тыс. человек из 70 стран.

«Одной из основных тем чемпионата станут технологии Open Source — программного обеспечения с открытым исходным кодом», — рассказали в правительстве.