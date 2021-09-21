Москва, , 11:37 — REGNUM Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва может состояться в среду, 29 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября сообщил источник.

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«Возможно 29 сентября», — сказал собеседник агентства.

Ранее говорилось о том, что первое пленарное заседание очередного созыва Госдумы может пройти в первой декаде октября.

В ближайшее время в партиях пройдут обсуждение, кто возглавит фракции, кроме того, парламентариям предстоит определиться с числом первых вице-спикеров Госдумы, вице-спикеров, комитетов и их составами.

В Госдуму по итогам выборов прошли представители семи партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста».