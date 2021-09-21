Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ещё 64 обманутых дольщика получат денежные компенсации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

Жертв строительной пирамиды, вложивших свои сбережения в покупку квартир в доме на улице Урицкого, ждут в АО «Банк ДОМ. РФ». Застройщик многоквартирного дома — ООО «ЮгСтрой» — начал работы на объекте в 2016 году, однако в 2017 году строительная площадка опустела. Готовность дома составляет лишь 10%.

ИА REGNUM сообщало, что ликвидировать список обманутых дольщиков в Ростовской области предполагается до конца 2024 года.