Омск, 21 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в оперативном штабе региона.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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За всё время пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2154 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 81 165 носителей коронавируса, выздоровели 61 077 человек.