Самара, 21 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

setarka Первые заморозки

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Сообщается, что в регионе были зафиксированы экстремально-низкие температуры воздуха. Так, на метеостанции Новодевичье был побит температурный рекорд 1958 года. Там была зафиксирована температура воздуха — 0,9°С (отклонение составило 0,2°С).

Отмечается, что на метеостанции Авангард был побит температурный рекорд 1944 года. Здесь столбик термометра опустился до отметки — 5,4°С (отклонение составило 3,7°С).

Ранее сообщалось о том, что с 20 по 22 сентября в регионе ожидается высокая пожарная опасность 4 класс.