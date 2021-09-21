Красногорск, 21 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Подмосковье вновь растут показатели заболеваемости COVID-19. Об этом 21 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава Подмосковья отметил, что рост не такой существенный как в начале предыдущих «волн», но все-таки он имеет место быть.

«Не могу не сказать, кому бы как ни надоела эта тема: мы видим рост госпитализаций. Может быть не такой стремительный, но все же рост. И на прошлой неделе и в понедельник мы фиксируем рост. На здравоохранение очередная нагрузка связанная с пандемией», — сказал Воробьев.