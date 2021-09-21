Дубай, ОАЭ, , 11:34 — REGNUM В данный момент Турция ведет новые переговоры о поставках газа с разными странами, включая Россию. Об этом 21 сентября рассказал журналистам заместитель турецкого министра энергетики Алпарслан Байрактар в кулуарах международной конференции Gastech, которая проходит в Дубае.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байрактара, нынешний год будет тяжелым для всех стран мира, однако Турция находится в хороших отношениях со своими нынешними поставщиками газа, такими как Азербайджан и Россия.

«Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с «Газпромом», истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», — добавил он.

При этом замминистра уточнил, что Турция намерена в максимально короткий срок заключить соглашение по транзиту российского газа на долгосрочной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские власти обратили внимание на заявление МИД Турции о непризнании Анкарой выборов в Госдуму РФ в Крыму и сделали соответствующие выводы.