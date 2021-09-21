Канберра, 21 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Фармацевтическая компания Pfizer со ссылкой на новые данные утверждает, что ее вакцина от COVID-19 может эффективно защищать от заболевания детей в возрасте от 5 до 11 лет. В этой связи 21 сентября министр здравоохранения Австралии Грег Хант написал управляющему директору Pfizer в Австралии с просьбой предоставить данные об использовании вакцины на детях. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

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Со своей стороны Хант отметил в письме, что он «воодушевлен» результатами исследования, и попросил Pfizer подать заявку в Управление терапевтических товаров о снижении возрастной границы. Отмечается, что сейчас компания пытается получить подобное разрешение в США.

Напомним, что совсем недавно правительство Австралии объявило о начале иммунизации подростков в возрасте 12—15 лет.

По состоянию на 21 сентября 47,7% населения Австралии старше 16 лет считаются полностью привитыми.