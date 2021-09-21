Ханты-Мансийск, , 11:32 — REGNUM В Югре по итогам голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по двум округам победу одержали представители «Единой России». Об этом сообщает избирком ХМАО.

«Единая Россия» Иван Шилов © ИА REGNUM

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По одномандатному федеральному округу №222 с большим отрывом от соперников, набрав 44,85% голосов избирателей, победу одержал депутат Госдумы РФ седьмого созыва Павел Завальный.

По одномандатному федеральному округу №223 победителем на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва стал замгубернатора Югры Вадим Шувалов, получивший 33, 77% голосов избирателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе выбирали депутатов Госдумы РФ, Тюменской областной думы и регионального парламента