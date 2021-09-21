Казань, 21 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В столице Татарии на площадке «Казань Экспо» 21 сентября состоялось открытие III отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021. В торжественной церемонии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и глава Татарии Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Чемпионат пройдет с 21 по 24 сентября. По 35 компетенциям будут соревноваться 289 конкурсантов из 18 вузов, 53 техникумов и колледжей, семь школ, а также 19 компаний-предприятий из 29 регионов РФ. Оценивать мастерство участников будут 285 экспертов.

Глава Минцифры РФ отметил, что первый чемпионат DigitalSkills прошёл в Иннополисе.

«С тех пор количество компетенций увеличилось: от графического дизайна и интернет-маркетинга до цифрового земледелия и цифрового модельера. Это настоящие профессии будущего», — подчеркнул он.

Татария принимает соревнования DigitalSkills уже в третий раз. Значительная часть чемпионата приходится на компетенции FutureSkills. К ним относятся компетенции на основе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий: аддитивное производство, инженерия космических систем, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, программирование дронов, промышленная робототехника и другие. В число классических компетенций входят веб-дизайн и разработка, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, 3D моделирование для компьютерных игр и другие.

ИА REGNUM напоминает, три региона Приволжского федерального округа вошли в топ-10 по итогам оценки качества работы руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Это Татария, Нижегородская и Ульяновская области.

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