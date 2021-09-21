Мирный, Якутия, 21 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Возглавлявший Мирнинский район Якутии Ришат Юзмухаметов добровольно сложил свои полномочия. Он поблагодарил коллег за плодотворную работу и написал заявление об уходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе муниципалитета.

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«Я принял сложное для меня решение о сложении полномочий главы Мирнинского района, которыми был наделен вами на выборах в 2018 году. Это был второй мой срок на этом посту. В общей сложности 8 лет я отвечал перед гражданами за состояние района, в котором родился, вырос, состоялся как гражданин. И думаю, что мы с вами сделали очень много полезного и важного для его развития», — обратился Ришат Юзмухаметов к землякам.

Он заверил жителей района, что всегда руководствовался их интересами при принятии решений и очень продуктивно работал с недропользователями.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 году в отношении Ришата Юзмухаметова было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате с использованием служебного положения. По версии следствия, он незаконно распорядился муниципальной недвижимостью стоимостью около 12 млн рублей.