Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября выбирали не только депутатов Госдумы, но и регионального парламента, в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) восьмого созыва прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России». Об этом информирует пресс-служба краевых законодателей.

Выборы Khabkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Напомним, в Алтайское краевое Заксобрание избирается 68 депутатов. Срок полномочий созыва составляет пять лет. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (34 мандатов) получают места по спискам партий, другая половина (34 мандатов) — по одномандатным округам.

Такая система используется на выборах в АКЗС начиная с 2004 года, то есть при формировании депутатского корпуса краевого парламента четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.

Читайте также: Выборы в Алтайском крае: «Единая Россия» вырывается вперёд