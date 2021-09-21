Москва, 21 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В России в августе 2021 года потребительское кредитование выросло до 2,2% с 1,7% в июле. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка РФ о развитии банковского сектора.

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Регулятор связывает рост объёмов средств на срочных вкладах граждан в августе, прежде всего, с сезонными факторами — с дополнительными расходами, связанными с отпусками и подготовкой детей к школе.

Рост ипотеки остается достаточно стабильным. В августе отмечено незначительное снижение до 1,8 с 1,9% в июле. При этом выдача ипотечных кредитов даже выросла на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза (до 37 с 70 млрд руб.) по льготной программе под 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, объём вкладов населения в России по итогам 2021 года может вырасти на 8% по сравнению с 2020 годом.

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