Милан, Италия, 21 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Интер» планирует расстаться с форвардом Алексисом Санчесом в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом 21 сентября сообщает Corriere dello Sport.

Fanny Schertzer Алексис Санчес

Отмечается, что клуб готов бесплатно отпустить 32-летнего чилийского футболиста, который часто не играет из-за травм. Его контракт с «Интером» рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Санчес может перейти в турецкий «Фенербахче», но трансфер так и не состоялся.