Канберра, 21 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. 21 сентября столицу Виктории (юго-восток Австралии) Мельбурн сотрясают массовые протесты строителей, которые оказались недовольными ковид-ограничениями, наложенными на отрасль. Выступая на пресс-конференции, казначей штата Тим Паллас заявил, что перед временным закрытием отрасли проверки показали, что 50% строительных объектов не соответствовали требованиям СанПиНа. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Это печальный день, я думаю, во многих смыслах», — заявил Паллас в день протестов.

«К сожалению, из-за отвратительного поведения и того, что мы видели, правительству было необходимо вмешаться и принять решительные меры в соответствии с постановлениями главного санитарного врача, чтобы защитить наше сообщество, а также защитить самих рабочих, их коллег по работе и членов семей», — добавил казначей.

«Мы предупредили представителей отрасли еще неделю назад … И мы предельно ясно дали понять, что разрешения на проведения строительных работ будут пересмотрены», — подчеркнул чиновник.