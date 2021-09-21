Кострома, 21 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Костроме вновь перенесли проведение фестиваля фейерверков «Серебряная ладья». Об этом сообщают организаторы мероприятия. Шоу было запланировано на 25 сентября.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017

«Уважаемые жители и гости Костромской области! В связи с не благоприятной эпидемиологической обстановкой XV Фестиваля пиротехнического искусства «Серебряная ладья» 25 сентября не состоится. О дате проведения фестиваля будет сообщено дополнительно» , — говорится на официальном сайте фестиваля.

Напомним, с 28 июня 2021 года в регионе ввели бессрочный запрет на проведение всех публичных мероприятий независимо от числа участников. Исключение из правила составляют спортивные события, внесенные в календарный план на 2021 год.

В начале августа главный санитарный врач региона АлександрКокоулин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19, индекс распространения коронавируса Rt был менее единицы. В настоящее время положение дел изменилось — в период с 14 по 21 сентября количество заразившихся в первые 4 дня отчётного периода (323 человека) меньше числа инфицированных в последующие 4 дня (347 человек).