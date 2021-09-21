Челябинск, 21 сентября 2021, 11:27 — REGNUM Новым депутатом Заксобрания Челябинской области станет единоросс Павел Избрехт. Об этом сообщает облизбирком
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Ему свои голоса отдали 27,67% избирателей. На втором месте значится Гузелия Волошина («Справедливая Россия — за правду»), набравшая 25,99%.
Как сообщало ИА REGNUM, довыборы по одномандатному избирательному округу номер 13 проходили 17−19 сентября.