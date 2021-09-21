История вопроса

В единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы, а также ряд региональных выборов. В частности, будут досрочно избирать глав Хабаровского края, Мордовии и Белгородской области. Состоятся очередные выборы в Тульской, Тверской и Ульяновской областях, в Туве и Чечне. В этот же день депутаты региональных законодательных собраний выберут глав Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Еще в 39 регионах пройдут выборы депутатов местных советов.