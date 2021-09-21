Красногорск, 21 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Отопление в Подмосковье каждый год получается запускать досрочно. Об этом 21 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отопительный сезон

«Каждый год мы практически на неделю раньше включаем отопление. Вы знаете, что отопление у нас в России имеет особенность. Оно комплексное, а не индивидуальное», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября готовность Подмосковья к отопительному сезону составляла 98,9%.