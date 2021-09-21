Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 21 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Через четыре года после разрушений, вызванных ураганом «Мария», губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи объявил о вложении 20 млн долларов в восстановление семи тысяч домов. Об этом пишет Prensa Latina.

Разрушения в Пуэрто-Рико после урагана Мария

Средства будут потрачены на второй этап ремонта и восстановления синих пластиковых крыш.

«Прошло четыре года после урагана «Мария», и люди уже хотят увидеть работы по восстановлению. Мы смогли ускорить процессы, сократить бюрократические меры, запустить аукционы и, прежде всего, обслуживать сотни домов, у которых все еще были синие крыши», — сказал Пьерлуизи.

Средства будут использованы для ремонта или заменить крыши: в первую очередь, это 7660 строений, которые представляют серьезную угрозу для здоровья, безопасности и благополучия занимающих их семей.

Программа предоставит ресурсы для адаптации жилых домов к строительным нормам, решений проблем с электричеством или водопроводом, повышения их энергоэффективности и проведения ремонтных работ, устраняющих угрозы здоровью и безопасности.

Отмечается, что на первом этапе отремонтировали только дома в 33 муниципалитетах из 78, имеющихся в стране.