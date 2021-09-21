Кызыл, 21 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Туве COVID-19 болеют 16 воспитанников детских садов, 100 школьников, трое студентов средне-специальных учебных заведений и 17 работников образовательных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим на самоизоляцию отправлены 252 дошкольника или 13 групп в детсадах, 1,7 тыс. учащихся из 31 школы.

«Среди студентов на самоизоляции находятся 29 учащихся ссузов, которые тем не менее не пропускают учебу и занимаются дистанционно», — отметили в правительстве.