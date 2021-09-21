Москва, 21 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака, потому что был не готов к этому. Об этом 21 сентября он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Twitter.com/StasCherchesov Станислав Черчесов

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов», — заявил Черчесов

По его словам, невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было ранее.

Он добавил, что спустя два месяца после ухода из сборной России начал понимать, в какую сторону будет двигаться и где продолжит карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Черчесов отказался от предложения Иракской федерации футбола возглавить сборную этой страны.