Село Барятино, Калужская область, 21 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границ четырех гектаров, на которых расположена особо охраняемая территория регионального значения «Парк д. Котово Барятинского района». Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы «Парк д. Котово Барятинского района»

На правом берегу реки Свотица сохранились остатки усадебного парка начала XIX века со старыми липовыми аллеями. На данной территории расположены фрагменты широколиственных и мелколиственных лесов, пойменные черноольшаники с примесью ивняков, луга. Уровень биологического разнообразия достаточно высокий. Здесь обитают свыше 300 видов живой природы: около 180 растений, 26 грибов-макромицетов, пять видов земноводных, три вида пресмыкающихся, 11 — млекопитающих, 65 — беспозвоночных и 20 видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу Калужской области.

Работа, которую проводит профильное министерство для сохранения памятников природы, соответствует одному из главных приоритетов национального проекта «Экология».