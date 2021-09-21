Под Калугой установили границы памятника природы – парка у деревни Котово
Село Барятино, Калужская область, 21 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границ четырех гектаров, на которых расположена особо охраняемая территория регионального значения «Парк д. Котово Барятинского района». Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
На правом берегу реки Свотица сохранились остатки усадебного парка начала XIX века со старыми липовыми аллеями. На данной территории расположены фрагменты широколиственных и мелколиственных лесов, пойменные черноольшаники с примесью ивняков, луга. Уровень биологического разнообразия достаточно высокий. Здесь обитают свыше 300 видов живой природы: около 180 растений, 26 грибов-макромицетов, пять видов земноводных, три вида пресмыкающихся, 11 — млекопитающих, 65 — беспозвоночных и 20 видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу Калужской области.
Работа, которую проводит профильное министерство для сохранения памятников природы, соответствует одному из главных приоритетов национального проекта «Экология».