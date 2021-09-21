Москва, 21 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Москве завершена подготовка коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил 21 сентября вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная техника

«Для уборки города будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и 30 тыс. средств малой механизации», — рассказал он.

По словам заместителя мэра, вся техника прошла диагностику, при необходимости проводились ремонтные работы или модернизация. Автотранспорт оборудован системой ГЛОНАСС.

Бирюков обратил внимание, что большая часть городской уборочной техники эксплуатируется круглый год, но перед холодами её переведут в зимний режим.

«На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов», — пояснил он.

Также перед началом сезона расконсервируется техника, используемая только в зимний период — снегопогрузчики, автогрейдеры, снегоочистители и снегоплавильные установки.