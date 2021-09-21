Джакарта, , 11:23 — REGNUM Профессор международного права Университета Индонезии Хикмаханто Джувана заявил, что Индонезии необходимо мобилизовать страны Индо-Тихоокеанского региона, которые выступают против использования ядерной энергии в военных целях, сообщает Republika.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Конкуренция между США и Китаем имеет прямое влияние на безопасность, мир и стабильность в регионе», — заявил Хикмаханто Джувана.

По его словам, соперничество Китая с США в Индо-Тихоокеанском регионе не должно перерасти в гонку вооружений в регионе и должно быть прекращено.

Ранее США заключили оборонный пакт с Австралией и Великобританией, чтобы разделить бремя борьбы с мощью Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии получили информацию из Австралии о планах закупки атомных подводных лодок.

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