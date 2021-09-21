Уфа, 21 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Два инвестиционных проекта по строительству животноводческих комплексов с общим объемом инвестиций свыше 1,3 млрд рублей включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Udmapk.ru Молочная ферма

Сообщается, что в республике планируют увеличить объемы производства и переработки товарного молока за счет строительства молочно-товарных ферм.

В частности, в Илишевском районе на возведение животноводческого комплекса молочного направления планируют направить 1,1 млрд рублей. В нем будет содержаться 1,2 тысячи голов дойного стада. Проект планируется реализовать до 2025 года. В случае его реализации будет создано 39 новых рабочих мест. Сообщается, что в настоящее время инвестор уже выбрал площадку под строительство, кроме этого уже проведены закупочные процедуры по разработке проектно-сметной документации.

Еще один животноводческий комплекс молочного направления планируется построить в деревне Ялчино Кугарчинского района. На реализацию этот проекта планируется направить 180 млн рублей. Это проект планируют реализовать также до 2025 года. В результате будет создано 59 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплекс по переработке сои.