Красногорск, 21 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Организация выборного процесса в Подмосковье заслуживает похвалы. Об этом 21 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Выборы

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«Состоялись выборы в Госдуму, Московскую областную думу. Все, кто присутствует на совещании понимают, насколько важное и непростое событие выборы. И с точки зрения организации. Здесь хочу поблагодарить председателя нашей избирательной комиссии Илью Березкина», — сказал Воробьев.

Также он высказал слова благодарности за организацию выборов членам участковых избирательных комиссий и сотрудникам правоохранительных органов.