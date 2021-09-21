Кызыл, 21 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Туве на могильнике Хондергей археологи обнаружили геоглиф, возраст которого оценивается в 4 тыс. лет. Об этом рассказали на странице в инстаграм Института истории материальной культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Институт истории материальной культуры РАН Геоглиф в Туве

В древности геоглиф изображал быка. В настоящее время от него сохранился только круп, то есть задняя часть животного. Передняя часть, как отмечается, была уничтожена входе строительства дороги в 40-е года XX века.

«Объект относится к эпохе ранней бронзы, что подтверждают находки керамики с трубчатым орнаментом. Ранее подобных выкладок археологи в Туве не находили. Аналогии этому изображению быка встречаются среди петроглифов Калбак-Таша I в Российском Алтае», — отметили в институте.

По словам руководителя Тувинской археологической экспедиции Марины Килуновской, в эпоху ранней бронзы мотив быка был характерен для культур Центральной Азии. Позже, в скифское время, на смену быкам пришли олени.

«На наш взгляд, уникальность находки и угроза её сохранности из-за проходящей рядом дороги, делают ее более чем достойным объектом для музеефикации. В настоящее время мы работаем с коллегами в Туве, чтобы это стало возможным», — добавила учёный.

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