Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Сергея Северова и Дмитрия Зельгера за нарушающее общественный порядок празднование юбилея рок-группы «Алиса». Об этом 21 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Марина Каширская ИА REGNUM «Алиса»

Как было установлено в суде, Северов, Зельгер и еще не менее 60 человек слишком рьяно отмечали вечером 18 сентября юбилей группы «Алиса» на Дворцовой набережной, 8. Фанаты выкрикивали название любимой команды, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть чем спровоцировали пробку и создали аварийно-опасную ситуацию.

Их действия сотрудники правоохранительных органов расценили как организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, попадающую под ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ.

«Северов вину не признал. Показал, что просто мимо проходил, как вдруг к нему подошли десять сотрудников полиции, увезли в участок, оставили у себя на сутки», — привели слова мужчины в ОПС.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Дмитрий Зельгер тоже был оштрафован на эту же сумму рублей. Всего в суд поступило семь материалов на семь лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом текущего года лидер «Алисы», музыкант Константин Кинчев жестко раскритиковал действия властей Петербурга. Это произошло после того, как комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту «подпольного» концерта группы на одной из сцен «Лендока».