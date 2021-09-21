Москва, 21 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Чемпионат России по тяжёлой атлетике в 2022 году будет проходить в Хабаровске. Об этом 21 сентября заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

Тяжёлая атлетика

«Следующий чемпионат России уже стоит в нашем календаре. Он должен пройти в Хабаровске», — цитирует Агапитова ТАСС.

Чемпионат России по тяжёлой атлетике состоится с 4 по 13 июля 2022 года. Турнир станет основным этапом отбора в состав сборной России на чемпионат мира в Китае.