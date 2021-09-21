Москва, 21 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. С наступлением осени на фоне всеобщей инфляции выросли цены на зимние шины. Об этом сообщает издание «АвтоВзгляд».

(сс) jarmoluk Шины

Если сравнивать с прошлым сезоном, то стоимость зимней резины для легковых машин выросла на 15—20%, что в количественном выражении составляет 4—5 тыс. рублей.

По мнению экспертов, опрошенных журналистами издания, шинная продукция будет и дальше дорожать. Причём в достаточно быстром темпе.

Кроме шин в РФ подорожали автокомплектующие, машинные масла, дополнительное оборудование, а также автоаксессуары.

Напомним, на 1 сентября 2021 года в России выросла стоимость машин девяти марок: АвтоВАЗ, УАЗ, Lexus, Toyota, Volkswagen, Haval, Kia, Chevrolet и Peugeot. По прогнозу Российской ассоциации автомобильных дилеров, с начала осени до конца 2021 года цены на машины в стране вырастут не менее чем на 5%.

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