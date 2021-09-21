Пенза, 21 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Пензе 17 сентября стартовал отопительный сезон. В течение 10 дней с его начала тепло должно поступить во все жилые дома. О темпах подключения отопления в городе 21 сентября доложил замглавы администрации Пензы Павел Якунин.

Images Money Отопление

На сегодняшний день тепло поступает в 2007 многоквартирных домов, что составляет 78% жилого фонда, уточнил он.

«Отапливаются 72 школы, 107 детских садов, 31 учреждение культуры, 72 медицинских учреждения, девять спортивных объектов, 12 социальных учреждений», — резюмировал спикер.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове с 1 октября планируют начать отопительный сезон.

Читайте также: В Оренбурге стартовал отопительный сезон

Читайте также: Мэр Ярославля пообещал тепло в каждой квартире к концу недели