Волгоград, 21 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении генерального директора фирмы, чьё судно столкнулось с теплоходом и погибли 11 человек, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в объединённой пресс-службе судов региона.

34.mchs.gov.ru На месте кораблекрушения

Адвокат руководителя компании и прокурор подали прошение на пересмотр приговора Ворошиловского районного суда Волгограда, которым Леонид Жданов был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина получил условный срок и запрет заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом. Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Напомним, в июне 2018 года плавдача «Елань 12» при пересечении акватории Волги без включённых ходовых огней столкнулась с теплоходом «Капитан Вечёркин», погибли 11 человек. Леонид Жданов, как директор компании, оказывающей услуги по хранению и выпуску в плавание маломерных судов, не обеспечил должный контроль за выходом судна в плавание.