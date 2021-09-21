Омск, 21 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 375 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 61 077 человек, в том числе 461 омич победил коронавирус за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — 81 165 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Омской области было подтверждено 376 случаев COVID-19, список выздоровевших пополнился 152 фамилиями.