Боровск, Калужская область, 21 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудниками ФСБ России задержаны с поличным члены преступной группы — двое жителей Московской области, один из которых имеет высшее образование по специализации «химия». Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе УФСБ России по Калужской области

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Установлено, что задержанные приобрели в Боровском районе Калужской области дачный дом и переделали его под лабораторию для производства синтетических наркотиков, поместив туда необходимое оборудование и химические средства. Там они делали наркотики для продажи в Московской и Калужской областях.

Все работы производились в условиях строгой конспирации, общение с поставщиками и заказчиками велось с использованием современных телекоммуникационных средств с возможностью шифрования. В ходе следственных действий изъято 117 кг мефедрона.

Решением Боровского районного суда обвиняемые приговорены к 11,5 и 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.