Челябинск, 21 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области власти приняли меры после трагедии в Пермском университете. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Безопасность в школах

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По информации структуры, усиление проводится и в учреждениях образования, и со стороны правоохранительных органов. Работа идёт с потенциально опасными лицами, состоящими на учёте.

Первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова сообщила изданию 74.ru, что образовательные организации должны проводить в сентябре учебные тренировки по безопасности. Они касаются школьников, студентов и сотрудников. А после трагедии в Перми министерство направило в учреждения письма, в которых напомнило о необходимости таких тренировок.

«Сейчас мы будем дополнительно проводить инструктажи, напоминать о том, как вести себя в кризисных ситуациях. Их же трудно предусмотреть — что в голове у людей, которые идут на такие действия», — сказала чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Перми произошла 20 сентября. 18-летний студент ворвался в университет с оружием и убил шестерых человек.